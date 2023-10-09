Авигдор Либерман потребовал назначить Ицхака Брика министром обороны
Председатель партии НДИ Авигдор Либерман призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Ицхака Барика на пост министра обороны.
"Готов войти в правительство без должности и без коалиционного соглашения сразу после заявления Нетаниягу о том, что цель - ликвидация ХАМАСа, и четкого объявления о том, что нет политики “урегулирования” - и нет поставок в Газу".
Брик - легендарный израильский генерал, герой войны Судного Дня, на протяжении последних несколько лет безжалостно критиковавший военный истеблишмент, сокращение сухопутных сил и предупреждавший о грядущей катастрофе в случае внезапной масштабной атаки.
Предсказания генерала, сбывающиеся у нас на глазах, неоднократно публиковались на нашем сайте:
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