



Авигдор Либерман посетил центр управления и контроля муниципалитета Ашкелона

Председатель партии НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман в среду, 11 октября, прибыл в Ашкелон.



Он посетил центр управления и контроля муниципалитета Ашкелона, чтобы получить от мэра и сотрудников службы безопасности уточненную информацию о ситуации в городе. Глава НДИ также побывал в доме, в который попала ракета, в "Бейт-Оле", где сейчас расположен пункт сбора пожертвований и центр информации для жителей, а также встретился с пожарными в пожарно-спасательной части.



"Я приехал в Ашкелон, город, на который только вчера было выпущено более 200 ракет. Мы с заммэра Софой Бейлин находимся в квартире, куда три дня назад попала ракета, прямо в салон", - заявил депутат Либерман.



"Пришло время положить этому конец. Мы должны определить цель боевых действий: ликвидация Хамаса, ликвидация всех его лидеров и полное отделение. Больше никаких катарских денег, никаких грузов, ввозимых через КПП Керем-Шалом и КПП Эрез. Автомобили, на которых террористы въехали на территорию Израиля, имели разрешение на въезд и въехали через КПП Керем-Шалом. Бульдозер, разрушивший заграждение, проехал через тот же КПП и тоже с разрешения Государства Израиль. Через КПП Керем-Шалом также прошло 80% всех материалов для производства ракет", - сообщил он.



"Мы должны положить этому конец – это должна быть операция, доведенная до конца, больше нет компромиссов, больше нет "принятия", - заявил Авигдор Либерман.



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