



Авианосцы США и Италии в Средиземном море проводят совместные учения

Как оказалось авианосцы США “Джеральд Форд” и “Дуайт Эйзенхауэр” находятся в Средиземном море вместе с кораблями ВМФ Италии.



В последние три дня американцы и итальянцы проводят совместные учения., в которых приняли участие более 11 000 человек личного состава.



"Учения демонстрируют способность ВМС США беспрепятственно выполнять множество задач, сдерживать врага и поддерживать наших союзников и партнеров", — сказал один из командиров корабля.