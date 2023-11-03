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Авианосцы США и Италии в Средиземном море проводят совместные учения
03.11.2023 23:30 Катя Шульц

Авианосцы США и Италии в Средиземном море проводят совместные учения

Как оказалось авианосцы США “Джеральд Форд” и “Дуайт Эйзенхауэр” находятся в Средиземном море вместе с кораблями ВМФ Италии.

В последние три дня американцы и итальянцы проводят совместные учения., в которых приняли участие более 11 000 человек личного состава.

"Учения демонстрируют способность ВМС США беспрепятственно выполнять множество задач, сдерживать врага и поддерживать наших союзников и партнеров", — сказал один из командиров корабля.

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