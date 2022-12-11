



Авария в Тель-Авиве: полиция расследует версию теракта

Полиция объявила, что расследует является ли автомобильная авария в Тель-Авиве, произошедшая на прошлой неделе, террористическим актом.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева.



В результате аварии мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил палестинец на автомобиле. Палестинец был арестован и допрошен.



Однако, у ШАБАКа возникли подозрения, что мотив "несчастного случая" был националистическим, и подозреваемого передали для дальнейшего расследования.