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Авария в Тель-Авиве: полиция расследует версию теракта
11.12.2022 12:02 Ольга Белозерова

Авария в Тель-Авиве: полиция расследует версию теракта

Полиция объявила, что расследует является ли автомобильная авария в Тель-Авиве, произошедшая на прошлой неделе, террористическим актом.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева.

В результате аварии мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил палестинец на автомобиле. Палестинец был арестован и допрошен.

Однако, у ШАБАКа возникли подозрения, что мотив "несчастного случая" был националистическим, и подозреваемого передали для дальнейшего расследования.

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