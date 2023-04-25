



Атаковавший в Иерусалиме: 39-летний отец 5 детей

Израильский журналист Итай Блюменталь сообщил подробности об атаковавшем в Иерусалиме террористе.



Речь идет о Хатеме Негма, 39 лет, жителе Бейт-Сафафа, женатом отце пяти детей. У него никогда не было проблем с силами безопасности.



Полиция Израиля также сообщает: "Все следственные действия, проведенные на месте нападения, указывают на то, что это было преднамеренное нападение с целью задавить людей. В то же время, рассматривается подозрение, согласно которому у террориста в прошлом было психическое заболевание".