



Атакованы базы, тоннели и военные объекты ХАМАСа



В ходе масштабных атак в Газе за последние сутки ЦАХАЛ под руководством "Шин Бет" уничтожил боевиков ХАМАС и объекты террористической инфраструктуры. Среди уничтоженных целей: шахты тоннелей, военные штабы, склады боеприпасов, позиции для запуска минометных мин и противотанковых ракет.



Кроме того, ночью были атакованы военные базы, объекты инфраструктуры и военные штабы чрезвычайных служб ХАМАСа, которые установили блок-посты, затрудняющие эвакуацию жителей Газы на юг.



Кроме того, были разрушены комплексы и военные штабы аппарата безопасности ХАМАС, который отвечает за управление террористической организацией в Газе, а также за арест и заключение в тюрьму противников ХАМАС.

