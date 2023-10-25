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Атакованы базы, тоннели и военные объекты ХАМАСа
25.10.2023 09:43 Аркадий Бочаровский

Атакованы базы, тоннели и военные объекты ХАМАСа


В ходе масштабных атак в Газе за последние сутки ЦАХАЛ под руководством "Шин Бет" уничтожил боевиков ХАМАС и объекты террористической инфраструктуры. Среди уничтоженных целей: шахты тоннелей, военные штабы, склады боеприпасов, позиции для запуска минометных мин и противотанковых ракет.

Кроме того, ночью были атакованы военные базы, объекты инфраструктуры и военные штабы чрезвычайных служб ХАМАСа, которые установили блок-посты, затрудняющие эвакуацию жителей Газы на юг. 

Кроме того, были разрушены комплексы и военные штабы аппарата безопасности ХАМАС, который отвечает за управление террористической организацией в Газе, а также за арест и заключение в тюрьму противников ХАМАС.
 

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