Новости » Арабо-израильский конфликт
10.10.2023 19:04 Алина Груднева

Атакована еще одна наблюдательная вышка "Хизбаллы"

Кроме артиллерийского обстрела двух наблюдательных вышек "Хизбаллы", вертолет ЦАХАЛа ударил по еще одному наблюдательному пункту террористической организации в Ливане.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Вертолет был задействован после того, как из Ливана была выпущена противотанковая ракета. Потерь среди сил безопасности Израиля нет.

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