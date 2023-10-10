Атакована еще одна наблюдательная вышка "Хизбаллы"
Кроме артиллерийского обстрела двух наблюдательных вышек "Хизбаллы", вертолет ЦАХАЛа ударил по еще одному наблюдательному пункту террористической организации в Ливане.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Вертолет был задействован после того, как из Ливана была выпущена противотанковая ракета. Потерь среди сил безопасности Израиля нет.
מסוק קרב תקף לפני זמן קצר עמדת תצפית של חיזבאללה, לאחר שבוצע משטח לבנון ירי נ"ט לעבר כלי רכב צבאי באיזור אביבים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
אין נפגעים לכוחותינו.
תיעוד מהערכות כוחות צה"ל בגזרה הצפונית: pic.twitter.com/3ZrSmPP6fg