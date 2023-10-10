



Атакована еще одна наблюдательная вышка "Хизбаллы"

Кроме артиллерийского обстрела двух наблюдательных вышек "Хизбаллы", вертолет ЦАХАЛа ударил по еще одному наблюдательному пункту террористической организации в Ливане.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Вертолет был задействован после того, как из Ливана была выпущена противотанковая ракета. Потерь среди сил безопасности Израиля нет.

