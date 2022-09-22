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Атака возле Модиина: террорист ликвидирован полицейским
22.09.2022 22:19 Ольга Белозерова

Атака возле Модиина: террорист ликвидирован полицейским

Появились подробности о ножевом теракте, произошедшем возле Модиина сегодня вечером.

Как сообщает Jerusalem Post, два человека получили легкие ножевые ранения, а еще пятеро - пострадали от распыленного перцового баллончика.

Террорист вышел из машины на перекрестке и начал открывать двери автомобилей, чтобы нанести удар ножом водителям, ранив двух мужчин. Террорист также распылил перцовый баллончик на водителей поблизости.

Нападавший был ликвидирован присутствовавшим на месте полицейским. 

Полиция Израиля начала расследование инцидента. Начальник израильской полиции Коби Шабтай прибыл на место происшествия.

 

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