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Атака возле КПП Шуафат: идет погоня за террористами
08.10.2022 21:46 Ольга Белозерова

Атака возле КПП Шуафат: идет погоня за террористами

Появились новые подробности о стрельбе возле КПП Шуафат.

Двое израильтян были ранены в субботу вечером в результате перестрелки возле контрольно-пропускного пункта Шуафат в северной части Иерусалима. Состояние одного из них критическое, второго - тяжелое. Пострадавших эвакуируют в больницы.

Как утверждается, выстрелы были произведены из-за проезжающего рядом с блокпостом автомобиля. Подозреваемые скрылись.

Большое количество сил безопасности преследует террористов.

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