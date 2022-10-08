



Атака возле КПП Шуафат: идет погоня за террористами

Появились новые подробности о стрельбе возле КПП Шуафат.



Двое израильтян были ранены в субботу вечером в результате перестрелки возле контрольно-пропускного пункта Шуафат в северной части Иерусалима. Состояние одного из них критическое, второго - тяжелое. Пострадавших эвакуируют в больницы.



Как утверждается, выстрелы были произведены из-за проезжающего рядом с блокпостом автомобиля. Подозреваемые скрылись.



Большое количество сил безопасности преследует террористов.