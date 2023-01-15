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Атака возле Ариэля: ЦАХАЛ снесет дом террориста
15.01.2023 21:34 Ольга Белозерова

Атака возле Ариэля: ЦАХАЛ снесет дом террориста

Израильские военные проинформировали семью 18-летнего палестинского террориста Мухаммеда Суфа, который в ноябре убил трех израильтян недалеко от поселения Ариэль, о том, что их дом подлежит сносу.

Об этом сообщает Times of Israel.

Террорист устроил свою смертоносную атаку 15 ноября прошлого года. Через несколько дней после атаки силы ЦАХАЛа измерили дом Суфа - первый шаг перед его возможным сносом.

Теперь, заявили в ЦАХАЛе, семья террориста официально уведомлена о сносе их дома. Семья Суфа все еще может обжаловать решение о сносе дома в БАГАЦе. 

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