



Атака в Кирьят-Арба: подробности о личности террориста

Палестинские источники раскрыли информацию о личности террориста, совершившего атаку в Кирьят-Арба, сообщает Ynet.



Согласно этой информации, нападение совершил 19-летний палестинец по имени Фади Мухаммад Ратас. Он был жителем лагеря беженцев Дахейше возле Бейт-Лехема.



Напомним, что террорист атаковал солдата ЦАХАЛа ножом и ранил его. Раненый солдат был эвакуирован в больницу "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме с ранениями средней степени тяжести.



По предварительным данным, атака происходила следующим образом: террорист вышел из автомобиля, вытащил из сумки нож и нанес военнослужащему удары в шею и лицо. По террористу тут же был открыт огонь.



"Нападавший подошел сзади и ранил ножом одного из солдат. Я, не раздумывая, нейтрализовал нападавшего", - рассказал капрал М., солдат и медик батальона "Цабар" бригады Гивати, спасший своего товарища.



Премьер-министр Израиля Яир Лапид отреагировал на теракт и пожелал скорейшего выздоровления раненому бойцу ЦАХАЛа. Он подчеркнул: "Мы продолжим бороться с любым, кто попытается навредить нашим гражданам и солдатам".



Террористическая группировка ХАМАС тоже отреагировала на инцидент и назвала теракт в Кирьтя-Арбе, близ Хеврона, "героической операцией".