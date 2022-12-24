



Атака в Кфар-Касем: появилась запись разговора террориста и полиции

Полиция опубликовала кадры с нательной камеры, а также запись телефонного разговора между полицейским и террористом, который устроил атаку в Кфар-Касем на этой неделе.



В телефонном разговоре слышно, как террорист инструктирует офицеров, которые полагали, что отвечают на звонок, как добраться до него. Разговор обрывается, когда террорист открывает огонь по офицерам. Далее на видео слышен разговор офицеров.



"תגיעו לפה דחוף": שיחת הטלפון של המחבל למשטרה וחילופי האש עם הכוחות | תיעוד חדש מהפיגוע בכפר קאסם@SivanSisay pic.twitter.com/rQau7UTUwv — כאן חדשות (@kann_news) December 24, 2022

После стрельбы террорист сел в машину и попытался сбить полицейских. В результате террорист был ликвидирован.Офицеры, получившие легкие ранения, были эвакуированы для лечения в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.На место происшествия были вызваны силы специального назначения для поиска дополнительных подозреваемых с помощью вертолета.При обыске здания, из которого вышел нападавший, было обнаружено оружие типа "Карло", боеприпасы и зажигательные бомбы. Кроме того, в автомобиле террориста был обнаружен нож.