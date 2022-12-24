



Атака в Кфар-Касем: террорист сам вызвал полицию

Полиция Израиля опубликовала разъяснение в связи с террористической атакой в Кфар-Касем.



В заявлении говорится: “После террористического инцидента в Кфар-Касем, чтобы прояснить ситуацию и не вводить общественность в заблуждение, мы подчеркиваем, что террорист сам "вызвал" полицию на место происшествия. Он сообщил, что произошел инцидент с применением насилия, а когда прибыли полицейские, он он атаковал их, а затем сел в свою машину и сбил их.”



Инцидент начался посреди ночи, когда террорист на своем автомобиле помчался в сторону полицейских, которые проводили обыски. Несмотря на призывы остановиться, террорист продолжал ехать в их сторону, ускоряясь, сбил их и ранил. Затем террорист даже стрелял в их сторону и бросал бутылки с зажигательной смесью. Дополнительные силы, находившиеся вместе с полицейскими на месте происшествия, открыли по нему огонь и убили его.



Полиция заявила, что по окончании обысков в здании, из которого вышел террорист, в его автомобиле было обнаружено оружие типа "Карло", боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью и нож.