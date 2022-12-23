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Атака в Кфар-Касем: террорист на машине сбил двух полицейских
23.12.2022 07:15 Ольга Белозерова

Атака в Кфар-Касем: террорист на машине сбил двух полицейских

Двое полицейских были сбиты в Кфар-Касеме, расположенном примерно в 20 км к востоку от Тель-Авива, ночью в четверг.

Террорист, который управлял автомобилем, совершившим теракт, был нейтрализован, сообщает "Аруц Шева".

Офицеры, получившие легкие ранения, были эвакуированы для лечения в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

На место происшествия были вызваны силы специального назначения полиции для поиска дополнительных подозреваемых с помощью вертолета.

При обыске здания, из которого вышел нападавший, было обнаружено оружие типа "Карло", боеприпасы и зажигательные бомбы. Кроме того, в автомобиле террориста был обнаружен нож.

Начальник Центрального округа полиции Израиля  Ави Битон, провел на месте специальную оценку ситуации. После оценки он сказал, что улики и показания офицеров показывают, что нападение, вероятно, было спланировано за несколько дней.

"Офицеры действовали решительно, как и положено в таком случае нашим офицерам",-  сказал командующий округом.

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