



Атака в Кфар-Касем: террорист на машине сбил двух полицейских

Двое полицейских были сбиты в Кфар-Касеме, расположенном примерно в 20 км к востоку от Тель-Авива, ночью в четверг.



Террорист, который управлял автомобилем, совершившим теракт, был нейтрализован, сообщает "Аруц Шева".



Офицеры, получившие легкие ранения, были эвакуированы для лечения в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.



На место происшествия были вызваны силы специального назначения полиции для поиска дополнительных подозреваемых с помощью вертолета.



При обыске здания, из которого вышел нападавший, было обнаружено оружие типа "Карло", боеприпасы и зажигательные бомбы. Кроме того, в автомобиле террориста был обнаружен нож.



Начальник Центрального округа полиции Израиля Ави Битон, провел на месте специальную оценку ситуации. После оценки он сказал, что улики и показания офицеров показывают, что нападение, вероятно, было спланировано за несколько дней.



"Офицеры действовали решительно, как и положено в таком случае нашим офицерам",- сказал командующий округом.