



Атака в Ариэле: террорист убит после аварии на шоссе №5



Тяжелое ДТП произошло утром 15 ноября на шоссе №5 возле развязки Педуэль в Самарии.



По всей видимости, это продолжение перестрелки, произошедшей незадолго до этого в Ариэле. Один из террористов попытался скрыться с места происшествия и попал в аварию.



По первоначальным данным, в аварию, которая произошла после того, как один из террористов скрылся с места теракта в Ариэле, попали 8 автомобилей. По всей видимости, террорист столкнулся с другими автомобилями, затем вышел из своего автомобиля, был застрелен и нейтрализован. Позже стало известно, что оба террориста были объявлены мертвыми.



на месте ДТП - раненые и блокированные в автомобилях.