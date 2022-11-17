



Атака в Ариэле: отозваны 500 разрешений на въезд у членов семьи террориста

Через сутки после кровавого теракта в Ариэле: у членов семьи террориста отозвано более 500 разрешений на въезд в страну



Через день после теракта в промышленном районе Ариэля, в результате которого трое израильтян были убиты и еще трое тяжело ранены, офис координатора правительства на территориях объявил о лишении 500 разрешений на въезд, работу и проживание в Израиле членов семьи террориста, совершившего теракт.



Решение, принятое по итогам оценки ситуации в сфере безопасности, проведенной начальником генштаба Авивом Кохави, было одобрено министром обороны Бени Ганцем.