



Атака на мечеть в Герцлии: среди обвиняемых - несовершеннолетний

В пятницу, 17 марта, двум подозреваемым были предъявлены обвинения в терроризме за атаку на мечеть в Герцлии, совершенную в январе.



Обвиняемыми оказались жители Тель-Авива в возрасте 16 и 19 лет.



Их арестовали за то, что в январе они закидали мечеть бутылками с зажигательной смесью в качестве акта мести за теракты палестинцев. Молодых людей обвинили в сговоре с целью совершения терактов и поджогов.



Согласно обвинительному заключению, эти двое изначально намеревались линчевать араба, но вместо этого решили атаковать мечеть.



Пока один из обвиняемых бросал две бутылки на крышу мечети, второй снимал происходящее на телефон. После атаки они скрылись.



Тот, кто снимал нападение на телефон, отправил видео еще одному человеку, который загрузил его в TikTok с текстом "послание ХАМАСу, народ Израиля хочет отомстить, и это только начало".

