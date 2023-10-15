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Ассоциация адвокатов разбирается с адвокатом, поддержавшей ХАМАС
15.10.2023 19:29 Аркадий Бочаровский

Ассоциация адвокатов разбирается с адвокатом, поддержавшей ХАМАС

Глава адвокатской палаты Амит Бахар и председатель национального комитета по этике адвокатуры адвокат Менахем Мошковиц приняли сегодня, 15 октября,  решение об открытии дисциплинарного производства в отношении адвоката Аслы Абухадир.

Абухадир восхваляла террористов ХАМАСа в постах в социальных сетях. "Посты свидетельствуют о публичном выражении поддержки и идентификации с террористической организацией", - написал Бахер.

По словам главы ассоциации адвокатов, он получил множество запросов по поводу постов адвоката, в том числе от бывшего министра юстиции Гидеона Саара. "Место этого адвоката не в наших рядах, и я не намерен ставить его на повестку дня", - сказал он. "Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы добиться отзыва ее лицензии и выведения из состава ассоциации".

Бахер также сообщил, что одновременно с дисциплинарной процедурой в отношении Абухадир была подана жалоба в полицию.

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