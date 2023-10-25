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Ас-Сиси: “Египет всегда примирял палестинцев и Израиль”
25.10.2023 11:56 Катя Шульц

Ас-Сиси: “Египет всегда примирял палестинцев и Израиль”

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси видит решение арабо-израильского конфликта в политическом решении.

“Гнев не должен подталкивать нас к принятию неправильных решений. Конец конфликту между палестинцами и Израилем будет достигнут посредством политического решения. Египет всегда играл положительную роль в успокоении ситуации во время эскалации между палестинцами и Израилем”.

Что касается возможных спекуляций относительно вступления Египта в войну, Ас-Сиси сказал: “Основная миссия египетской армии – защита Египта и его национальной безопасности”.

 

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