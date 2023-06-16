



Аргентина добивается ареста ливанцев, взорвавших еврейский центр в 1994 году

Аргентина в четверг запросила международный ордер на арест четырех граждан Ливана, подозреваемых в причастности к теракту в еврейском центре AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году. В результате взрыва, предположительно осуществленного финансируемыми Ираном террористами "Хизбаллы", 85 человек погибли и сотни получили ранения.



Судья удовлетворил ходатайство прокурора о получении ордера от Интерпола на основании подозрения, что Хусейн Мунир Музаннар, Али Хусейн Абдалла, Фарук Абдул Хай Омаири и Абдалла Салман (он же Эль Реда) были “сотрудниками или оперативными агентами” ливанской террористической группировки “Хизбалла”. Считается, что террористы проживают в Парагвае, Бразилии, либо в столице Ливана Бейруте.



Согласно судебным документам, Эль Реда подозревается в “координации оперативной группы”, осуществившей нападение.



Во время нападения 18 июля 1994 года фургон, начиненный взрывчаткой, врезался в здание AMIA в Буэнос-Айресе, что стало самым смертоносным нападением в истории страны.



Аргентина является домом для крупнейшей еврейской общины Латинской Америки.