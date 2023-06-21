



Арестованы солдаты ЦАХАЛа проклинавшие Израиль









Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что солдаты, выразившие поддержку действиям террористов в Дженине, были арестованы.



"После неуместных высказываний солдат на видео, они были арестованы, и было начато расследование ЦАХАЛа", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа. Эти солдаты опубликовали видео в котором заявили: "Аллах с Дженином, Аллах с Палестиной, Израилю - п****". Солдаты служат в транспортном центре управления транспорта и логистики. Они записали свое обращение, находясь на базе на юге страны.

