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Арестованы "герои" ТикТока, обещавшие вырезать евреев
07.11.2023 10:42 Аркадий Бочаровский

Арестованы "герои" ТикТока, обещавшие вырезать евреев

Около двух недель назад два молодых араба выложили в ТикТок видео, в котором издевались над жертвами бойни 7 октября, говорили, что Коран предписывает вырезать всех евреев, и предлагали им “убраться обратно в Англию и Америку”.

В отличие от множества предшествующих нынешней войне подобных случаев, пропагандисты ненависти были найдены и наказаны.

Интернет-террорист из Восточного Иерусалима был идентифицирован, задержан и обернут во флаги ХАБАДа и Израиля.
 

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