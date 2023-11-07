



Арестованы "герои" ТикТока, обещавшие вырезать евреев

Около двух недель назад два молодых араба выложили в ТикТок видео, в котором издевались над жертвами бойни 7 октября, говорили, что Коран предписывает вырезать всех евреев, и предлагали им “убраться обратно в Англию и Америку”.



В отличие от множества предшествующих нынешней войне подобных случаев, пропагандисты ненависти были найдены и наказаны.



Интернет-террорист из Восточного Иерусалима был идентифицирован, задержан и обернут во флаги ХАБАДа и Израиля.

