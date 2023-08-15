



Арестованы два арабских участника инцидента в Бурка





Ночью 15 августа в ходе работы детективов полицейского управления Иудеи и Самарии при содействии сил ЦАХАЛа были арестованы 2 палестинца - несовершеннолетний и взрослый. Они задержаны для допроса по подозрению в нападении при отягчающих обстоятельствах и бросании камней в связи с инцидентом, произошедшим в Бурка 04.08.23.



В распоряжении полиции есть новое видео столкновения. На видеозаписи, запечатлевшей стычку, видно, как в поселенцев бросают камни и бетонные блоки.



Полиция также попросит продлить срок содержания под стражей Йехиэля Индора, подозреваемого в убийстве палестинца, на 10 дней.



Полиция заявила, что "расследование инцидента продолжается, следственная группа работает и будет работать над тем, чтобы добиться справедливости в отношении всех участников инцидента, и что ожидаются новые аресты".



Ранее четыре арабских участника инцидента были освобождены из под стражи.

