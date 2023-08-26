



Арестованы четверо израильтян за контрабанду взрывчатки иранского производства

ШАБАК сообщил, что в июле арестовал четырех израильтян арабского происхождения по обвинению в контрабанде взрывных устройств иранского производства в страну и связях с "Хизбаллой".



По данным ШАБАКа, трое человек из города Кафр-Касим были арестованы по подозрению в контрабанде “значительного количества высококачественного оружия” в Израиль. В ведомстве добавили, что при задержании у них вместе с другим оружием изъяли два взрывных устройства иранского производства.



В ходе отдельного рейда в городе Лод силы безопасности задержали еще одного израильтянина, который предположительно планировал использовать аналогичное взрывное устройство для теракта.



ШАБАК установил личности подозреваемых – 28-летний Джалал Хурса, 30-летний Ахмед Исса, 39-летний Мухаммед Исса из Кафр-Касима и 30-летний Нух Ассам из Лода. 23 августа им были предъявлены обвинения.