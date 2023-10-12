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Арестованы более 25 арабов по подозрению в подстрекательствах
12.10.2023 21:40 Алина Груднева

Арестованы более 25 арабов по подозрению в подстрекательствах

С субботы, 7 октября, в Израиле были арестованы десятки представителей арабского сектора.

Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля.

Уточняется, что по подозрению в подстрекательствах арестованы 25 арабов. Сегодня вечером их отправили на допрос. Ведется расследование.

А тем временем, на пятницу террористы организовали масштабные акции в поддержку Газы. Председатель ПА Махмуд Аббас приказал руководителей ФАТХа и правительства не призывать к проведению демонстрацию и не участвовать в каких-либо мероприятиях.

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