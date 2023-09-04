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Арестованы 16 палестинцев, подозреваемых в терроризме в Иудее и Самарии
04.09.2023 10:21 Евгения Маркова

Арестованы 16 палестинцев, подозреваемых в терроризме в Иудее и Самарии

Израильские силы арестовали 16 палестинских подозреваемых в терроризме в ходе ночного рейда по городам и деревням Иудеи и Самарии.

Об этом сообщил утром 4 сентября ЦАХАЛ.

Двое подозреваемых в причастности к нападению были арестованы в деревне Абу-Дис.

Кроме того, в ходе обысков, проведенных в нескольких деревнях, сотрудники ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа конфисковали украденную военную технику, в том числе боеприпасы и запчасти к винтовке М-16.

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