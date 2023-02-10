



Арестованы 10 родственников террориста, устроившего давку в Иерусалиме

Вечером, 10 февраля, полиция арестовала 10 родственников террориста, устроившего смертельную давку в Иерусалиме.



Как стало известно, задержаны его жена, родители, брат и родственник, сдавший ему дом, в котором он жил в Иссауия, Восточный Иерусалим.



Подозреваемые были доставлены на допрос. Полиция проверит их возможную причастность к теракту. Также правоохранители будут выяснять, были ли родственники осведомлены о планах террориста.



Как сообщалось ранее, вечером возле его дома начались беспорядки во время задержания родственников.

