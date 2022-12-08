



Арестованные в Дженине готовили автомобиль с взрывчаткой



В ходе комбинированной операции по аресту, проведенной ЦАХАЛом 8 декабря в городе Дженин и в расположенном там лагере беженцев, были убиты 3 вооруженных палестинца и арестованы 3 разыскиваемых террориста.



В ходе расследования возникло подозрение, что некоторые из задержанных в лагере беженцев причастны к попытке теракта, в ходе которого у въезда в Мове Дотан преждевременно взорвался заминированный автомобиль. Арестованные подозреваемые были переданы для допроса, пострадавших среди наших сил нет.



По данным палестинского министерства здравоохранения, погибшие - Задаки Захарна, 19 лет, из Дженина, Ата Шелби, 46 лет, женатый и отец пятерых детей, из города Кабатия, и Тарек ад-Дамдж, 22 года, также житель Дженина. Еще пять палестинских боевиков были ранены в ходе перестрелки, среди них также находятся в тяжелом состоянии.



Операция по задержанию состояла из трех разных сил, которые арестовали трех разных разыскиваемых лиц: одного в лагере беженцев и двух в окрестностях города. Тайные агенты пограничной охраны, патрулей Дувдеван и Харуб арестовали Халеда Аа-Хиджа, разыскиваемого за участие в террористической деятельности, освобожденного заключенного и одного из лидеров Народного фронта в прошлом, Ахмеда Джардата и Даджафа Багеса, офицера аппарата палестинской разведки. Во время операции произошла задержка, которая привела к столкновениям: было много стрельбы, в силы безопасности бросали взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью.

