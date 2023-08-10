



Арестованные по делу об убийстве в Бурка палестинцы: поселенцы устроили погром

Военный суд в тюрьме Офер рассмотрел просьбу полиции продлить еще на 8 дней срок содержания под стражей четырех палестинцев, подозреваемых в причастности к стрельбе в Бурка, в ходе которой была застрелена Кусай Матан. Трое подозреваемых, чьи имена было разрешено опубликовать, - это Амар, Мухаммад и Закар Асалия, три члена одной семьи (четвертый подозреваемый - несовершеннолетний, и его имя не разрешено публиковать).



По словам палестинских подозреваемых: "Поселенцы вошли в деревню Бурка и прошли два километра от главной дороги в деревню. Они напали на стариков, находившихся в своих домах, применив слезоточивый газ, а для самозащиты имели при себе пистолеты и винтовки М16".



По словам палестинцев, видео инцидента, имеющееся в распоряжении ШАБАКа и представленное вчера на слушаниях в окружном суде, доказывают, что поселенцы углубились в деревню Бурка на два километра. На слушаниях также стало известно, что помимо Матана, погибшего в результате обстрела, один из задержанных палестинцев также получил огнестрельные ранения, в его ноге была обнаружена пуля.



Один из палестинцев, подозреваемых в участии в беспорядках, дал в суде следующие показания: "Поселенцы били меня по спине и стреляли в мою сторону. Они также нападали на нас с палками и камнями. Они ударили меня по правой ноге, на правой икре остались четкие следы. Они обвиняют меня в том, что я бросал камни, хотя я ничего не бросал, не стрелял фейерверками".