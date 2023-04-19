Арестован террорист, ранивший двух хасидов в Шимон Ха Цадик
В ходе совместной операции солдаты ЦАХАЛа и оперативники ШАБАКа провели сегодня ночью операцию в городе Шхем.
Бойцы бригад Самария и арестовали подозреваемого в совершении вчерашнего нападения со стрельбой в районе Шимон Ха Цадик в Иерусалиме, в котором были ранены двое мирных израильтян.
Личность террориста стала известна уже через несколько минут после того, как по всему Иерусалиму были найдены видео о совершении нападения маршруте бегства террориста.
Речь идет о несовершеннолетнем палестинце, жители деревни Аскар в Шхеме. Он был передан в следственные органы ШАБАКа и уже в ходе первоначального расследования признался в содеянном.