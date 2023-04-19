Новости » Арабо-израильский конфликт
19.04.2023 08:29 Аркадий Бочаровский

Арестован террорист, ранивший двух хасидов в Шимон Ха Цадик


В ходе совместной операции солдаты ЦАХАЛа и оперативники ШАБАКа провели сегодня ночью операцию в городе Шхем.

Бойцы  бригад Самария и арестовали подозреваемого в совершении вчерашнего нападения со стрельбой в районе Шимон Ха Цадик в Иерусалиме, в котором были ранены двое мирных израильтян.

Личность террориста стала известна уже через несколько минут после того, как по всему Иерусалиму были найдены  видео о совершении нападения маршруте бегства террориста. 

Речь идет о несовершеннолетнем палестинце, жители деревни Аскар в Шхеме. Он был передан в следственные органы ШАБАКа и уже в ходе первоначального расследования признался в содеянном.

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