



Арестован подозреваемый в участии в поджоге отеля "Эффенди" в Акко

Силы ШАБАКа в Акко арестовали Асси Хурани (52 года), жителя района Вольфсон в Акко, по подозрению в участии в мятежах и погромах в период операции "Страж стен" и в поджоге гостиницы "Эффенди" в городе в мае 2021 года.



Согласно сообщению на арабском сайте Аль-Джармак, во вторник крупные силы полиции и организации по борьбе с терроризмом провели рейд в его доме и арестовали его для допроса. Вчера Хурани предстал перед судьей, и срок его содержания под стражей был продлен на 10 дней. Ему было запрещено встречаться с адвокатом.