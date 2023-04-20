



Арестован подозреваемый, подстрекавший в соцсетях к террору

Полиция арестовала жителя Кфар-Акаб за подстрекательство к террору в отношении евреев в социальных сетях.



В ближайшие дни ожидается предъявление ему обвинительного заключения.



Как выяснили правоохранители, 21-летний мужчина неоднократно публиковал посты с подстрекательствами, поощрения и поддержки террористических организаций, совершивших нападения на граждан Израиля и силы безопасности.



Это он делал в Facebook, Instagram и TikTok. Срок его содержания под стражей продлен до 27 апреля.



