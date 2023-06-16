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полиция израиля
16.06.2023 16:12 Алина Груднева

Арестован палестинский подросток, планировавший теракт в Израиле

В пятницу, 16 июня, ШАБАК и ЯМАМ провели совместную операцию в Лоде, в ходе которой был арестован палестинский подросток.

Как выяснилось, 16-летний парень планировал совершить теракт в Израиле.

Уточняется, что арестованным в Лоде оказался житель лагеря беженцев "Балата", который находится недалеко от Шхема.

Его задержали после получения разведывательной информацией о планировании теракта. Палестинский подросток собирался совершить нападение в ближайшее время в качестве мести за рейды ЦАХАЛа в районе Шхема.

Подозреваемого доставили на допрос. Его имя пока что не раскрывается. Расследование продолжается.

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