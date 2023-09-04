



Арестован главный ракетный инженер Дженина



Солдаты подразделений Дувдеван, Сайерет Голани и МАГАВа, вошедшие утром 4 сентября в Дженин столкнулись с сопротивлением террористов - и завязалась перестрелка. Это первое столкновение в лагере беженцев с момента окончания операции "Дом и сад" в июле этого года.



В ходе операции были арестованы 3 человека, находившиеся в розыске, в том числе боевик ХАМАС Абдулла Хасан Мухаммад Зубах, участвовавший в серии перестрелок, подрывов автомобилей и попыток запуска ракет в сторону Израиля из окрестностей Дженина. Еще один арестованный, находящийся в розыске, - Варад Ашриф, житель города, связанный с ХАМАС и участвовавший вместе с Зубахом в перестрелках и других террористических акциях. После задержания арестованные, находящиеся в розыске, были переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу.



В течение длительного времени служба безопасности вела слежку за Абдуллой Зубахом, который считается очень высокопоставленной фигурой в ХАМАСе и стоит за серией террористических актов. Несмотря на достигнутые успехи, это относительно рутинная операция.



Израильские СМИ сообщают о том, что существуют планы продолжения действий. ЦАХАЛ завершает профессиональную и точную дивизионную операцию с использованием разведданных высочайшего качества.



По данным палестинских источников, боевики ХАМАС, арестованные в ходе операции ЦАХАЛа, идентифицируются с батальоном "Аиш", который взял на себя ответственность за пуски самодельных ракет в направлении Израиля. Те же источники определяют одного из арестованных как "главного" в подразделении, осуществлявшем ракетные пуски.

