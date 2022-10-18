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Арестован еще один член "Львиного логова"
18.10.2022 21:49 Алина Груднева

Арестован еще один член "Львиного логова"

Во вторник, 18 октября, был арестован еще один член террористической группировки "Львиное логово".

 
Его схватили силы МАГАВ во время рейда в палестинском городе недалеко от Шхема.
 
Сухаиб Акеф Джамиль Штайе был задержан в магазине во время операции под прикрытием.
 
По данным МАГАВ, он подозревается в членстве в группировке "Львиное логово", которая взяла на себя ответственность за многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия в районе Шхема в последние месяцы.
 
После задержания Штайе был передан ШАБАКу для дальнейшего допроса.
 
Уточняется, что он является братом члена группировки Мусабы Штайе, которого в прошлом месяце арестовали силы безопасности Палестинской автономии.
 
Напомним, 16 октября в Шхеме был арестован еще один представитель "Львиного логова" - Хамза Аль Азиз.

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