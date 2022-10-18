



Арестован еще один член "Львиного логова"

Во вторник, 18 октября, был арестован еще один член террористической группировки "Львиное логово".

Его схватили силы МАГАВ во время рейда в палестинском городе недалеко от Шхема.

Сухаиб Акеф Джамиль Штайе был задержан в магазине во время операции под прикрытием.

По данным МАГАВ, он подозревается в членстве в группировке "Львиное логово", которая взяла на себя ответственность за многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия в районе Шхема в последние месяцы.

После задержания Штайе был передан ШАБАКу для дальнейшего допроса.

Уточняется, что он является братом члена группировки Мусабы Штайе, которого в прошлом месяце арестовали силы безопасности Палестинской автономии.