



Арест израильского араба, совершившего двойной теракт на въезде в Иерусалим



Иерусалимская полиция и ШАБАК раскрыли двойной теракт в Иерусалиме, в результате которого были убиты Арье Щупак и Тедса Цхома . Теракт произошел 23 ноября в 07:00 утра, когда взрывное устройство взорвалось на остановке на въезде в город. Полчаса спустя еще одна бомба взорвалась на автобусной остановке на перекрестке Рамот. В результате двойного теракта два человека были убиты, десятки получили ранения различной степени тяжести.



Террорист, совершивший теракт, - Ислам Фарух, 26-летний житель района Кфар-Акев в Восточном Иерусалиме. Фарух является гражданином Израиля, имеет израильское удостоверение личности и закончил обучение по специальности инженер-механик в одном из израильских учебных заведений. До недавнего времени он работал на заводе в Мишор-Адумим. Следствие показывает, что он действовал в одиночку и очень тщательно спланировал нападение и маршрут побега.



Фарух был заражен радикальным исламистским контентом, включая убийственную идеологию Да’иш, и изучал по видеороликам в Интернете, как делать взрывные устройства и как потом прятать улики. По данным следствия, он ездил на скутере и около шести утра на оба места планируемых терактов, установил зарядные устройства и активировал их примерно через час с помощью мобильных телефонов.



Еще один заряд, подготовленный Фарухом, весом в пять килограммов взрывчатого вещества должен был быть активирован с задержкой примерно на полчаса, чтобы нанести вред силам безопасности и спасателям, которые прибудут на место происшествия. Из-за технической неисправности телефона Фаруха не активировал третий смертоносный заряд.