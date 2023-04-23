Новости » Арабо-израильский конфликт
Арье Кинг: этот Рамадан был самым спокойным за последние несколько десятилетий
23.04.2023 08:36 Аркадий Бочаровский

Арье Кинг: этот Рамадан был самым спокойным за последние несколько десятилетий


Заместитель мэра Иерусалима, известный правый активист Арье Кинг опубликовал твит, вызвавший бурные реакции в сети.

Кинг пишет: “Итоги  Рамадана 23':

Самый спокойный в Иерусалиме за последние десятилетия.

1. Атаку совершил подросток, житель Шхема, который вошел в пятницу вместе с около 30 000 жителей Иудеи и Самарии и остался в Иерусалиме до утра, очевидно, получая местную помощь и руководство.

2. Рекордное число евреев, поднявшихся на гору, в месяц Рамадан.

3. Беспорядки были локализованы в пределах Храмовой горы”.

Критики Кинга указывают на то, что в минувший Рамадан Израиль подвергся беспрецедентным ракетным атакам на двух фронтах - за которыми не последовало должной реакции.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы