



Арье Кинг: этот Рамадан был самым спокойным за последние несколько десятилетий



Заместитель мэра Иерусалима, известный правый активист Арье Кинг опубликовал твит, вызвавший бурные реакции в сети.



Кинг пишет: “Итоги Рамадана 23':



Самый спокойный в Иерусалиме за последние десятилетия.



1. Атаку совершил подросток, житель Шхема, который вошел в пятницу вместе с около 30 000 жителей Иудеи и Самарии и остался в Иерусалиме до утра, очевидно, получая местную помощь и руководство.



2. Рекордное число евреев, поднявшихся на гору, в месяц Рамадан.



3. Беспорядки были локализованы в пределах Храмовой горы”.



Критики Кинга указывают на то, что в минувший Рамадан Израиль подвергся беспрецедентным ракетным атакам на двух фронтах - за которыми не последовало должной реакции.

