



Арабы звонят израильтянам и передают приказ о немедленной мобилизации



В социальных сетях сообщается о новом виде кибератак в Израиле



Далее следует текст поста человека, столкнувшегося с этим феноменом:



“Привет, друзья, я должен поделиться с вами ...

Позвонили мне сейчас с израильского номера и сказали, что я должен немедленно явиться по Цав 8 (приказ о немедленной мобилизации)! Парень говорил с нулевым акцентом и дал мне точные данные. Приехать и получить снаряжение в Кциот (дал мне телефон старшины на базе) и после этого выдвинуться на подготовку и полигоны. [Кциот - база прямо на границе с Египтом]



Я позвонил на горячую линию ЦАХАЛа и оттуда меня перевели в Южное командование. Девушка сказала, что в данный момент на меня нет приказа,. Я рассказал об этом военнослужащей, и она сказала, что это происходит с ней уже второй раз за последние 5 минут... Солдат и офицер сказали, чтобы я срочно подал заявление в полицию".

Военнослужащие обращают внимание на то, что вы получаете точный приказ, вы не знаете, что могло бы произойти, если бы я поехал на базу Кциот.....



Позвонил узнать по горячей линии резерва 1111, они уточнили у Южного командования и перезвонили нам, что передадут в кибернетический отдел”.