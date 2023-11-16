



Арабы возмущены призывом к палестинцам о добровольной эмиграции из Газы

Израильские законодатели Дани Данон (бывший посол в ООН), и Рам Бен-Барак (бывший заместитель директора Моссада), опубликовали в Wall Street Journal комментарий, в котором предложили переселить часть жителей Газы в страны, которые их примут.



"Неспровоцированная террористическая атака ХАМАСа поставила под угрозу не только Израиль, но и более двух миллионов человек, проживающих в Газе", - написали Данон и Бен-Барак. Они раскритиковали ООН за "отсутствие ощутимых действий для помощи жителям Газы" и призвали международное сообщество "изучить возможные решения для помощи гражданскому населению, оказавшемуся в кризисной ситуации".



"Нам просто необходимо, чтобы несколько стран мира разделили ответственность за прием жителей Газы. Даже если страны примут не более 10 тыс. человек каждая, это поможет смягчить кризис", - продолжили они.



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Во вторник, 14 ноября, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Газа не может существовать как независимое образование и что проживающим там палестинцам лучше уехать в другие страны.



Эти заявления вызвали резкую критику со стороны официальных лиц арабских стран, особенно Египта и Иордании, которые заявили, что не приемлют ситуацию, при которой палестинцы будут выселены из своих домов.