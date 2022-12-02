



Арабы в Старом Городе заставили еврея целовать ноги



Двое арабов в возрасте 14 и 16 лет, жители Старого города Иерусалима, были арестованы после того, как опубликовали видео в ТикТок видео, в котором унижают еврея-ульраортодокса.



На видеозаписи видно, как один из подозреваемых заставляет жертву поцеловать ему руку, а затем заставляет целовать обувь.



К видео была приложена подпись с эмодзи смеха: "Посмотрите, как он целует обувь". Вскоре после этого двое распространителей видео были арестованы по подозрению в нападении и угрозах.