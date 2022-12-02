Новости » Арабо-израильский конфликт
Арабы в Старом Городе заставили еврея целовать ноги
02.12.2022 16:45 Аркадий Бочаровский

Арабы в Старом Городе заставили еврея целовать ноги


Двое арабов в возрасте  14 и 16 лет, жители Старого города Иерусалима, были арестованы после того, как опубликовали видео в ТикТок видео, в котором унижают еврея-ульраортодокса. 

На видеозаписи видно, как один из подозреваемых заставляет жертву поцеловать ему руку, а затем заставляет целовать обувь. 

К видео была приложена подпись с эмодзи смеха: "Посмотрите, как он целует обувь". Вскоре после этого двое распространителей видео были арестованы по подозрению в нападении и угрозах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы