



Арабы унижают евреев в Иерусалиме, и публикуют видео в социальных сетях

"Террор TikTok", набирает обороты: появляется все больше случаев, когда арабские молодые люди снимают на видео, как они унижают евреев, и выкладывают эти видео в социальные сети.



В другом видео, которое попало на Tiktok, житель Восточного Иерусалима снимает как он плюет в ультраортодокса на улице и проклинает. В ответ ультраортодокс поворачивается к нему и проклинает его в ответ, продолжая идти.



После распространения видеозаписи полиция объявила вчера, что "в ходе оперативных следственных действий был задержан подозреваемый в этом деянии, житель района А-Тор в Восточном Иерусалиме в возрасте 20 лет, и передан в следственные органы."



В другой видеозаписи молодого ультраортодокса сбивают с ног на улице Шимона Ха-Цадик в Иерусалиме - а затем распространили снятую им видеозапись в Тиктоке.

טרור הטיק טוק: הכירו את אסמר כדמני (בתמונה מימין) תושב מזרח ירושלים שצילם את עצמו יורק על חרדי, מקלל אותו, מפחיד אותו ולאחר מכן העלה את התיעוד לרשתות החברתיות - בימים האחרונים שוב חוזרים אותם תיעודים ישנים שבהם ערבים תושבי מזרח ירושלים בעיקר מצלמים את עצמם כאשר הם מתעללים בחרדים. pic.twitter.com/cpIfPdpyl9 — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) December 4, 2022

ימ״ר ירושלים עצרו שני צעירים ערבים בחשד שתקפו את הצעיר החרדי ברחוב שמעון הצדיק. הטיחו את החרדי לרצפה ללא שום סיבה צילמו והפיצו את התיעוד בטיקטוק, במשטרה מנסים לאתר את הנער החרדי שהותקףpic.twitter.com/DZrnTaF87P — חיים גולדברג (@haim_goldberg) November 15, 2022

טרור הטיקטוק: ערבי מצלם את חברו שהוא נוסע ועושה כאילו הוא בה לדרוס נהג יהודי. pic.twitter.com/DYhXXzuSLt — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) December 4, 2022

На еще одном видео араб, записывает, как его друг быстро едет и агрессивно направляется к машине перед ним, очевидно, как будто собираясь причинить вред водителю-еврею. Конечно, эта поездка могла перерасти в опасную аварию, которая повлекла бы за собой тяжелую катастрофу.В последние дни полиция заявила, что "документирование таких неправомерных действий и распространение их в социальной сети является еще более усугубляет тяжесть преступления, и правонарушители должны знать - такие видео только помогут полиции в составлении доказательств, установлении местонахождения причастных лиц, и их быстром задержании”.