Арабы унижают евреев в Иерусалиме, и публикуют видео в социальных сетях
"Террор TikTok", набирает обороты: появляется все больше случаев, когда арабские молодые люди снимают на видео, как они унижают евреев, и выкладывают эти видео в социальные сети.
В другом видео, которое попало на Tiktok, житель Восточного Иерусалима снимает как он плюет в ультраортодокса на улице и проклинает. В ответ ультраортодокс поворачивается к нему и проклинает его в ответ, продолжая идти.
После распространения видеозаписи полиция объявила вчера, что "в ходе оперативных следственных действий был задержан подозреваемый в этом деянии, житель района А-Тор в Восточном Иерусалиме в возрасте 20 лет, и передан в следственные органы."
В другой видеозаписи молодого ультраортодокса сбивают с ног на улице Шимона Ха-Цадик в Иерусалиме - а затем распространили снятую им видеозапись в Тиктоке.
На еще одном видео араб, записывает, как его друг быстро едет и агрессивно направляется к машине перед ним, очевидно, как будто собираясь причинить вред водителю-еврею. Конечно, эта поездка могла перерасти в опасную аварию, которая повлекла бы за собой тяжелую катастрофу.
В последние дни полиция заявила, что "документирование таких неправомерных действий и распространение их в социальной сети является еще более усугубляет тяжесть преступления, и правонарушители должны знать - такие видео только помогут полиции в составлении доказательств, установлении местонахождения причастных лиц, и их быстром задержании”.