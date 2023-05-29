



Арабы празднуют на Храмовой горе: Эрдоган победил, армия Мухаммеда вернется



Минувшей ночью на Храмовой горе мусульмане празднуют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции с песнопениями против евреев.



Тысячи мусульман, пришедших в воскресенье вечером помолиться в мечеть Аль-Акса и на площадь Храмовой горы, праздновали победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.



На видеозаписи с места событий видно, как толпа скандирует: "О евреи... армия Мухаммеда вернется, чтобы сражаться против вас".



ХАМАС также поздравил Эрдогана с победой и сказал, что "эта историческая победа станет новой отправной точкой для укрепления отношений на арабском и исламском уровне и для поддержки палестинского дела и права палестинского народа на свободу, самоопределение и создание палестинского государства на своей национальной земле".

