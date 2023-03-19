



Арабской демографической бомбы не будет: в Израиле - высокий уровень рождаемости

Израиль станет единственной западной демократией с относительно высоким уровнем рождаемости. Процветающая демография страны обеспечивает укрепление национальной безопасности (большие классы новобранцев), растущую экономику и более уверенную внешнюю политику, пишет jns.



Вопреки прогнозам демографического истеблишмента в конце 19 века и в 1940-х годах, коэффициент рождаемости евреев в Израиле выше, чем во всех мусульманских странах, кроме Ирака и мусульманских стран к югу от Сахары. Согласно последним данным, еврейский коэффициент рождаемости, составляющий 3,13 рождений на одну женщину, выше, чем 2,85 арабского коэффициента (с 2016 года) и 3,01 арабо-мусульманского коэффициента рождаемости (с 2020 года).



Вестернизация арабской демографии является результатом продолжающейся урбанизации и модернизации с увеличением числа женщин, поступающих в высшие учебные заведения, и увеличением использования противозачаточных средств.



Еврейское государство не столкнулось с “демографической бомбой замедленного действия” в Иудее и Самарии, а пользуется сильным демографическим попутным ветром, которому помогает иммиграция.



Тем не менее, демографический и политический истеблишмент упорно повторяет официальные палестинские цифры без проверки, игнорируя 100% искусственное завышение этих цифр населения. Эта инфляция достигается за счет включения зарубежных жителей, двойного учета иерусалимских арабов и израильских арабов, состоящих в браке с арабами из Иудеи и Самарии, завышенной рождаемости и заниженной смертности.



