



Арабские сети: Халед Машаль смеется пока Газа истекает кровью





Арабские социальные сети бурно обсуждают видео с главой ХАМАСа за рубежом Халид Машалем, пришедшего на свадьбу сына бывшего премьер-министра Катара - в разгар боевых действий в Газе.



Многие пользователи выступили с резкой критикой ХАМАСа. Один из пользователей разместил видео в Твиттере и написал: "Наши люди в Газе подвергаются бомбардировкам уже два дня, а высокопоставленные члены организации ХАМАС в Катаре, что они делают?". В другом твите говорится, что "в то время, когда Газа истекает кровью и разрушена, мы видим лидера сопротивления Халеда Машаля на свадьбе в Катаре, когда он смеется и улыбается, как будто это его совсем не трогает".

