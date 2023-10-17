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Арабская певица задержана за подстрекательство
17.10.2023 09:12 Аркадий Бочаровский

Арабская певица задержана за подстрекательство

Далаль Абу Амна, успешная певица и один из сетевых авторитетов в арабском обществе, была арестована вчера вечером за подстрекательство в сетях.

Абу Амна в публикации в различных СМИ постов, в которых она выступала с заявлениями против Государства Израиль и в поддержку Палестины. 

Абу Амна была допрошена по подозрению в поведении, которое может нарушить общественное спокойствие, позднее сегодня она будет доставлена в суд для решения вопроса о продлении срока ее содержания под стражей.

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