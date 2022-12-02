



Арабо-израильский конфликт: ГА ООН призывает к переговорам в Москве

Генеральная Ассамблея ООН призвала провести международную конференцию в Москве, чтобы помочь разрешить арабо-израильский конфликт.



Как сообщает Jerusalem Post, этот призыв был осуществлен несмотря на то, что Россия ведет войну против Украины, что сделало из РФ международного изгоя.



Призыв был включен в широкий текст под названием "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", который был одобрен 154 голосами. 9 стран были против, 10 - воздержались.



В целом резолюция из 15 пунктов призвала к возобновлению мирных переговоров Израиля и ПА, прекращению поселенческой деятельности Израиля.



Пункт номер три в тексте призывал к "своевременному созыву международной конференции в Москве, как это предусмотрено Советом Безопасности в его резолюции 1850 (2008) для продвижения и ускорения достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мирного урегулирования".



Отмечается, что Украина проголосовала за резолюцию. Против выступили: Канада, Венгрия, Израиль, Либерия, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Соединенные Штаты. Среди тех, кто воздержался, была Австралия.