



Арабо-израильские столкновения в Хаваре: пострадали дети

Сегодня в полдень десятки арабов забросали камнями еврейские автомобили на дороге в Хаваре в Самарии. Один из камней попал в дверь автомобиля и чудом не разбил стекло, за которым был двухлетний ребенок в автокресле. Камни попавшие в другие автомобили, разбили стекла. Осколками были ранены два мальчика, 7-10 лет.



Другие евреи, проезжавшие по дороге, и натолкнувшиеся на град камней, вышли из машин и попытались загнать бунтовщиков в дома.



"Я не готов терпеть это и ждать следующего убийства", — сказал один из жителей.



В стычке приняли участи десятки евреев и арабов. Прибывшие на месте солдаты разогнали стороны конфликта светошумовыми гранатами.



После событий армия перекрыла движение по трассе. Жители Самарии протестовали, упрекая военных, что вместо того, чтобы ввести комендантский час для арабов Хавары, армия блоирует основное направление движения.

חווארה: פלסטינים יידו אבנים על רכבים ישראלים בכביש. כ-40 תושבי יצהר ירדו רגלית למטה והחלו ליידות אבנים בחזרה. התפתחו עימותים במקום, כוחות הביטחון מנסים להפריד. שני פצועים קל פלסטינים מאבנים ברגל ובראש pic.twitter.com/C6VuOzTH3t — שחר גליק (@glick_sh) October 13, 2022