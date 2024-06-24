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Анналена Бербок уже на пути в Израиль
24.06.2024 16:26 MIGnews.com

Анналена Бербок уже на пути в Израиль

На фоне войны в Газе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сегодня отправилась в Израиль, затем она посетит Иудею и Самарию.

В МИД Германии отмечают, что Бербок выступит на конференции по безопасности в Герцлии. На завтра у нее запланированы переговоры с израильским коллегой Исраэлем Кацем в Иерусалиме и новым главой палестинского правительства Мухаммедом Мустафой в Рамалле.

Бербок также планирует обсудить эскалацию на границе между Израилем и Ливаном. В последний раз Бербок официально посещала Израиль в апреле.
 

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