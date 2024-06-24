



Анналена Бербок уже на пути в Израиль

На фоне войны в Газе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сегодня отправилась в Израиль, затем она посетит Иудею и Самарию.



В МИД Германии отмечают, что Бербок выступит на конференции по безопасности в Герцлии. На завтра у нее запланированы переговоры с израильским коллегой Исраэлем Кацем в Иерусалиме и новым главой палестинского правительства Мухаммедом Мустафой в Рамалле.



Бербок также планирует обсудить эскалацию на границе между Израилем и Ливаном. В последний раз Бербок официально посещала Израиль в апреле.

