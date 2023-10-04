



Англиканская церковь ЮАР объявила Израиль "государством апартеида"

Англиканская церковь ЮАР, поддержавшая два года назад BDS, приняла резолюцию, объявляющую Израиль "государством апартеида".



Организация насчитывает до 4 млн прихожан и имеет 25 епархий в ЮАР, Намибии, Эсватини, Лесото, а также на острове Святой Елены в Атлантическом океане.



"Как люди веры, которые огорчены оккупацией Иудеи, Самарии и Газы, и которые жаждут безопасности и справедливого мира для двух государств, мы больше не можем игнорировать реалии. Мы выступаем не против еврейского народа, а против политики израильского правительства, которая становится все более радикальной", - сказал архиепископ Кейптауна Табо Макгоба.



По его словам, антиизраильская резолюция принята в связи с продвижением в Израиле правовой реформы, после которой, Еврейское Государство "будет лишено системы сдержек и противовесов" и начнет действовать в отношении палестинцев "так, как пожелает". Англиканская церковь призвала верующих посещать подконтрольные палестинцам святые места знак солидарности и поощряют использование термина "Палестина".