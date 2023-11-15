



Англичанин: "Вы посещаете антиизраильские марши только потому, что это модно!"

На одном из антиизраильских маршей в Лондоне произошел курьезный для демонстрантов момент.



Мужчина собрал вокруг себя людей и сказал демонстрантам причину, по которой они посещают антиизраильские марши.

A man says that the people in the West who attend anti-Israel marches are doing so because:



“It has become a fashion. These women protesting here… in Gaza they wouldn’t be allowed to open their mouth”

pic.twitter.com/LxF9mdnbZ3 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 14, 2023

“Эти женщины тут! Если хотите говорить по поводу Газы, так едьте в Газу! Да женщина в Газе даже говорить не смеет! Это что шутка для вас? Это дерьмо стало для вас модным! Это мода! Мода! Для вас это все ничего не значащая показуха! Это ничего не значит для вас! Сколько бомб! Франция! Сирия! И здесь в Лондоне! И все это для того, чтобы оправдать ненависть к евреям! Это проблема ваша? Да? Вы действительно думаете, что если завтра не станет Израиля, эта ваша проблема решится? Да вы просто идиоты!!