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Англичанин: "Вы посещаете антиизраильские марши только потому, что это модно!"
15.11.2023 22:30 Катя Шульц

Англичанин: "Вы посещаете антиизраильские марши только потому, что это модно!"

На одном из антиизраильских маршей в Лондоне произошел курьезный для демонстрантов момент.

Мужчина собрал вокруг себя людей и сказал демонстрантам причину, по которой они посещают антиизраильские марши. 


“Эти женщины тут! Если хотите говорить по поводу Газы, так едьте в Газу! Да женщина в Газе даже говорить не смеет! Это что шутка для вас? Это дерьмо стало для вас модным! Это мода! Мода! Для вас это все ничего не значащая показуха! Это ничего не значит для вас! Сколько бомб! Франция! Сирия! И здесь в Лондоне! И все это для того, чтобы оправдать ненависть к евреям! Это проблема ваша? Да? Вы действительно думаете, что если завтра не станет Израиля, эта ваша проблема решится?  Да вы просто идиоты!!
 

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