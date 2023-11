Англичанин: "Вы посещаете антиизраильские марши только потому, что это модно!"

На одном из антиизраильских маршей в Лондоне произошел курьезный для демонстрантов момент.



Мужчина собрал вокруг себя людей и сказал демонстрантам причину, по которой они посещают антиизраильские марши.

A man says that the people in the West who attend anti-Israel marches are doing so because:



“It has become a fashion. These women protesting here… in Gaza they wouldn’t be allowed to open their mouth”

pic.twitter.com/LxF9mdnbZ3